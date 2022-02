Harald-Alexander Korp Gedanken zum Tag

Buddha wies darauf hin, dass ein starker Wille wichtig sei, um den spirituellen Weg zu gehen und sich Befreiung zu wünschen. Man muss die Meditation wollen, insbesondere. wenn sie während Durststrecken keinen Erfolg verspricht. Auch die Freude ist etwas, das gewollt werden will. Interessant wird es, wenn der Wunsch nach Freude zur Vergnügungssucht wird, zum Drang, sich abzulenken und sich gut fühlen zu müssen. Dann geht die innere Freude (…) unter. Es fühlt sich gut an, es ist lustvoll, von "Kick" zu "Kick" zu surfen. Darin liegt das Problem. Überall warten spannende Dinge, die man besitzen und haben will. Die Ursache für diese Haltung sah Buddha in der Unwissenheit (…). Er empfahl deshalb, sich darin zu üben, Gier und Hass wahrzunehmen und zu erkennen. Die Übung der Achtsamkeit hilft, sich zu beobachten, wenn dieses unbedingte Wollen oder Hassen aufblitzt. Deshalb gibt Buddha den Tipp, weniger geschäftig zu sein und bewusst auf Tätigkeiten zu verzichten. So lässt es sich vermeiden, nur noch zu funktionieren, auf Autopilot zu schalten und nichts wirklich mitzubekommen. Oftmals entsteht dadurch zunächst Unruhe im Geist und der Drang, sich beschäftigen zu wollen. Dies gilt es, wahrzunehmen. Wenn uns das gelingt, beruhigt sich der Geist und es wächst Raum für Freude.