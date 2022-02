Yves-Alex. Thalmann Gedanken zum Tag

Glück im Sinne eines angenehmen Erlebnisses kann (…) nur in der Gegenwart erfahren werden. Doch zur Gegenwart gehören auch Erinnerungen an die Vergangenheit und die Vorausschau auf zukünftige Freuden. Für unser Bewusstsein mag ein Ereignis, das wir uns in Erinnerung rufen oder uns für die Zukunft vorstellen, ebenso wirklich sein wie eines, das wir konkret erleben. Dies kann für unser Glücksempfinden eine Kraftquelle sein, und es wäre unklug, sie nicht zu nutzen. So können wir uns eine angereicherte Gegenwart verschaffen, die sich gleichermaßen aus Erinnerungen sowie aus der Vorwegnahme kommender Annehmlichkeiten speist. Wir kennen das aus dem Alltagsleben: Während wir einer Beschäftigung nachgehen, schweift unsere Aufmerksamkeit fortwährend in die Zukunft (wir freuen uns auf den Abend oder das bevorstehende Wochenende) oder in die Vergangenheit (wir denken an ein kürzlich geführtes Gespräch oder ein lange vergangenes Ereignis zurück). (...) Ob in der Gegenwart, der Vergangenheit oder der Zukunft, wir können unsere Aufmerksamkeit nach Belieben auf das richten, was uns am meisten Glück beschert, In dieser Hinsicht ist Glück auch eine Frage der Aufmerksamkeit und des Denkens, ein Mehrwert, den unser Geist uns verschafft.