Hedwig Beier Gedanken zum Tag

Wir heutigen Menschen dürfen, können und müssen vielfältig entscheiden und uns ständig Veränderungen stellen. Das ist Chance und Aufgabe und Verantwortung und auch Last! Unser Entscheiden kann es erleichtern,

- wenn wir mit einer offenen, wertschätzenden, fragenden und aufmerksamen Grundhaltung nach innen und nach außen auf die Frage zugehen;

- wenn wir auf die eigenen Ressourcen, auf unsere Stärken, Talente, Kräfte und Chancen schauen, auch auf die Lebensphase und die Lebensziele

- wenn wir vertrauen auf die vielen bereits gemachten positiven Erfahrungen, gerade auch im Bestehen von Nicht-Gelingendem, im Bewältigen von Enttäuschungen und Härten, die uns zugemutet waren.

- wenn wir die Fragen des Lebens an uns zulassen und immer wieder nach der eigenen Berufung und nach dem wirklich Wichtigen fragen, das dem Leben Sinn, Tiefe und Freude gibt

- wenn wir Entscheidungen ins Gebet nehmen, Gott um seine Führung bitten, Alternativen erwägen, eine Zeit mit der einen Alternative gehen, eine weitere Zeit mit der anderen Alternative gehen; dann erspüren welche Alternative welches innere Gefühl auslöst; diese inneren Regungen ernstnehmen und auf Botschaften achten, die sich in dieser Zeit auftun in Träumen, in Ereignissen oder in Aussagen von Menschen.