Susanne Niemeyer Gedanken zum Tag

Die Neugier will Weite. Und die will ich doch auch! Das Ich, das ich sein möchte, ist längst irgendwo da draußen unterwegs. Eigentlich kriege ich mein Leben gut auf die Reihe. Ich habe ein Konto, kümmere mich um die Altersvorsorge und esse eine Orange zum Frühstück. Mein Altpapier bringe ich zum Container, fernen Freundinnen schreibe ich WhatsApps, mit den nahen treffe ich mich im Park. Ich lese intervallmäßig eine Tageszeitung und wasche meine Wäsche bei energiesparenden 30 oder 40 Grad. Als Freiberuflerin jongliere ich mit Terminen und bin mittlerweile gut darin. Sogar Sport mache ich. Der Beweis, wirklich erwachsen zu sein, denn hier überlasse ich der Vernunft gegenüber der Lust den Vortritt. Meistens treffen sie einander nach der ersten Viertelstunde auf dem Crosstrainer. Dann lächle ich nachsichtig wie eine Mutter, die weiß, was das Beste für ihr Kind ist. Was ich damit sagen will, ist: Ich versumpfe nicht. Ich bin nicht der Typ, die mit fleckiger Jogginghose vorm Computer hängt, während sich in der Küche das schmutzige Geschirr stapelt. Ich habe echte Freunde draußen vor der Tür. Die Einzige, die sich heimlich davongeschlichen hat, ist die Neugier. Wie hole ich sie zurück?