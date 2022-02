Anselm Grün Gedanken zum Tag

Die Krankheit zeigt uns, dass wir nicht alles planen können. Das Leben ist nicht allein von unserem Willen abhängig. Wir beten im Vaterunser: "Dein Wille geschehe!" Viele können in ihrer Krankheit diese Bitte nicht mehr aussprechen. Sie möchten unbedingt wieder gesundwerden. Aber für mich ist diese Bitte kein Ausdruck von Resignation oder von Widerstand gegenüber Gott. Wenn ich in meiner Krankheit dieses Wort ausspreche, dann möchte ich natürlich wieder gesundwerden. Aber ich erlange in dieser Bitte auch eine innere Freiheit. Ich vertraue darauf, dass Gott es gut macht. (…) Ich vertraue darauf, dass ich auf jeden Fall in Gottes guter Hand bin, ganz gleich, wie die Krankheit ausgeht. Die Krankheit wird von vielen Weisen als Schule des Lebens bezeichnet. Und so sollten wir uns fragen, was uns die Krankheit lehren möchte. Vielleicht möchte sie uns lehren, bewusster und achtsamer zu leben, uns nicht von außen bestimmen und in immer mehr Hektik treiben zu lassen. Und die Krankheit möchte uns lehren, unser Leben als Geschenk dankbar anzunehmen, dankbar jeden Augenblick zu leben. Gerade weil die Zeit begrenzt ist, sollten wir sie auskosten, sollten wir ganz im Augenblick leben, die Gespräche und Begegnungen, die uns geschenkt werden, bewusst erleben.