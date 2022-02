Reimer Gronemeyer Gedanken zum Tag

Sterben - das gerät in Vergessenheit - ist keine Krankheit. Es gibt Krankheiten, die zum Sterben führen. Die Hospizbewegung ist nicht als eine neue Fachdisziplin für das Sterben auf den Weg gekommen, sondern als ein Kulturimpuls für einen neuen Umgang mit Sterben und Tod. (…) Die medikalisierten Sterbeexperten mit ihren spirituellen Accessoires, die ihre eigene Trostlosigkeit in der Expertise zu verstecken versuchen, (…) reden, damit der andere, der Sterbende, nicht zu Wort kommt. Sie verfallen in sinnlosen Aktivismus. Sie weichen wichtigen Fragen aus. Jemanden beim Sterben zu begleiten (…) ist ein dynamischer Prozess, ein kontinuierliches Wagnis, bei dem wir ständig neues Territorium betreten. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, wie es ausgeht. Das erfordert Flexibilität und Mut, weil es dazugehört, dass wir in einem Moment etwas Richtiges tun und im anderen Moment etwas Falsches. Medizinisch-pflegerische Fragen treten am Ende in den Hintergrund. Die Frage nach Sinn und Trost steht im Vordergrund. Begleiten heißt bereit sein für diese Fragen. Es ist wichtig, dass der Mensch am Lebensende weiß, dass wir keine übermäßige Angst vor der Wucht seiner Fragen haben. Wir müssen diese Fragen aushalten, wir müssen keine Antworten haben.



Entnommen aus: Reimer Gronemeyer "Das 4. Lebensalter: Demenz ist keine Krankheit", Pattloch Verlag, München 2013