Eva Wlodarek Gedanken zum Tag

Wir alle brauchen soziale Akzeptanz, aber es spielt durchaus eine Rolle, in welcher Dosis wir sie benötigen. Manche brauchen eher wenig, andere dagegen eine Menge. In diesem Sinne ist ein geringes Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung und dankbarer Resonanz zunächst einmal positiv zu bewerten. Hier ist jemand selbstbewusst genug, um nur wenig abhängig von der Zustimmung seiner Umgebung zu sein. Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass sie liebenswert sind, müssen das nicht ständig von anderen hören. Auch diejenigen, die sich selbst vertrauen und genau wissen, wie gut sie ihre Aufgabe erfüllen, haben es nicht nötig, dass man ihnen auf ihrem Gebiet viel Bestätigung gibt. Pioniere, die sich auf unbekanntes Terrain wagen, dürfen ohnehin kaum damit rechnen und müssen sich vor allem selbst motivieren. Man denke nur an große Erfinder oder innovative KünstlerInnen. Die haben zunächst statt Zustimmung jede Menge Ablehnung erfahren und trotzdem nicht aufgegeben. (…) Wer weitgehend unabhängig von der oft einschränkenden Meinung anderer bleibt, hat die größte Chance, seine wahre Identität zu finden oder seine Berufung auszuleben. Doch ein geringes Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeitsbezeugungen hat auch eine Schattenseite: Es kann einsam machen.



Entnommen aus: Eva Wlodarek "Die Kraft der Wertschätzung. Sich selbst und anderen positiv begegnen", dtv Verlag, München 2019 (E-Book, Kap."Wie viel Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit brauche ich?")