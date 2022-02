Markus Schollmeyer Gedanken zum Tag

Nichts verstecken Menschen besser als ihre wahren Gefühle. (…) Aber gleichgültig, ob jemand seine wahren Emotionen versteckt oder falsche Emotionen darstellt, es ist in beiden Fällen nicht die Wahrheit. Denn was die Person wirklich fühlt, bleibt verborgen. Die Körpersprache verrät aber oftmals die wahren Empfindungen, denn man kann sie nicht so gut verstellen, dass die wahren Gefühle ganz verborgen werden. (…) Die Sprache des Körpers ist eine weltweite Sprache, die alle verstehen. Natürlich gibt es kulturelle Feinheiten, die sich über die Jahre hinweg herausgebildet haben, aber wenn es um Emotionen geht, bleiben Menschen einsprachig. Lachen ist weltweit ein Ausdruck der Freude, Weinen zeigt Trauer. Beide Emotionen sind mit einem bestimmten Gesichtsausdruck verbunden. Beim Lachen lachen im Idealfall unsere Augen mit. Ist ein Mensch traurig, hängen die Mundwinkel und Tränen fließen. Zumindest, wenn man sich nicht verstellt. Sie kennen sicher Situationen, in denen Ihnen zum Heulen zumute war, Sie aber trotzdem ein fröhliches Gesicht aufgesetzt haben. (…) Obwohl Sie sich bestimmt so gut wie möglich verstellt haben, konnte man Ihnen dennoch die wahre Emotion ansehen. Vielleicht, weil Sie die Maskerade nicht durchhalten konnten; sicher aber, wenn jemand Emotionen anhand der Körpersprache lesen kann.



Entnommen aus: Markus Schollmeyer "Lüg mich nicht an! Wie du herausfindest, was andere verheimlichen", Kösel Verlag, München 2021