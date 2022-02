M.Titze / I.Patsch Gedanken zum Tag

Die Vernunft zwingt uns zuweilen eine Sichtweise auf, die in ihrer letzten Konsequenz zur Resignation führen kann. Denken wir an Lebenssituationen, die sehr schwierig sind - an unheilbare Krankheiten, Berufsunfähigkeit oder Schicksalsschläge im Familienleben. Wer sich dabei das bittere Ende vor Augen führt, sich also voll auf die düstere Zukunft ausrichtet, kann leicht seinen Lebensmut verlieren! Was aber wäre, wenn diese weitreichende Perspektive bewusst reduziert wird, so dass zukünftige Schrecken ausgeblendet sind? Dieser Kunstgriff kann selbst die objektive Vergänglichkeit des Lebens relativieren: Man pflanzt wie Luther sein Apfelbäumchen, ohne an den Weltuntergang zu denken! Dadurch kann es zu einer Befreiung und Bereicherung im Hier und Jetzt kommen. Der Wiener Volksmund drückt es so aus: "Die Lage ist katastrophal, aber nicht ernst!" (...) Freud meinte, der humorvolle Mensch verhalte sich selbst wie ein unvernünftiges Kind und spiele gleichzeitig diesem Kind gegenüber die Rolle von weisen Eltern. Somit ermöglicht der Humor eine relativierende Einstellung zum Leben: "Er will sagen: Sieh her, das ist nun die Welt, die so gefährlich aussieht. Ein Kinderspiel, gerade gut, einen Scherz darüber zu machen!"



Entnommen aus: Michael Titze und Inge Patsch "Die Humorstrategie. Auf verblüffende Art Konflikte lösen", Kösel Verlag, München 2012 (E-Book, Kap. 'Alles ist relativ')