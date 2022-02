Rita Pohle Gedanken zum Tag

Loslassen, was belastet, ist leichter gesagt als getan. (…) Genau hinzusehen, in sich hineinzuhorchen, das ist der erste Schritt. Denn über Selbsterkenntnis und Selbstreflexion finden Sie die Dinge, die Sie belasten, die Sie angehen müssen. Die Dinge, die Sie auf Ihrem Weg zu einem freien und glücklichen Leben loslassen müssen. Analysieren Sie dafür Ihren Lebensalltag: Was ist Ihnen einfach zu viel? Sind es die tagtäglichen Aufgaben? Oder haben Sie zu viele Gedanken, die in Ihrem Kopf herumschwirren? Sind es die Erwartungen anderer oder Ihre eigenen? Jetzt haben Sie Ihre mentalen "Problemzonen" erkannt. Und nun? (…) Stellen Sie sich vor, Sie könnten Probleme genauso loswerden wie überflüssige Pfunde. Mit mentalem Fasten! Wenn sich beispielsweise ein Problem nähert, dann lehnen Sie dankend ab, mit der Begründung: "Sorry, aber ich faste gerade. Ich nehme in dieser Woche keine Probleme zu mir!" (…) Mentales Fasten heißt, eine Bilanz des Lebens zu ziehen und all das loszulassen, was Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung und Ihrem Glück stört. Loslassen und die Seele entlasten heißt, auf das Zuviel zu verzichten, Störendes gehen zu lassen. Loslassen heißt auch, sich darüber im Klaren zu sein, was man behalten möchte und sich dementsprechend zu entscheiden. Loslassen ist die Voraussetzung für ein glückliches Leben. Also, worauf warten Sie noch?



Entnommen aus: Rita Pohle "Lass los, was deine Seele belastet", Gräfe und Unzer Verlag, München 2011 (E-Book, Kap. 'Vorwort')