Anselm Grün Gedanken zum Tag

Die Evangelien berichten viele einzelne Worte Jesu. (…) Bei der tiefenpsychologischen Auslegung der Worte Jesu geht es darum, die Worte nicht zuerst ethisch zu verstehen, als Forderungen an mein Verhalten, sondern religiös, das heißt sie sagen etwas über meine Existenz als Mensch. Nicht die Frage "Was soll ich tun?", sondern "Wer bin ich?" will uns bei der Deutung der Worte leiten. Wir sollen die Worte Jesu als Spiegel sehen, in denen wir uns selbst betrachten können, durch die wir entdecken, wer wir wirklich sind und was uns im Tiefsten bewegt. Manche Worte Jesu klingen paradox. Sie sind mit reinem Nachdenken nicht zu lösen. Sie wollen uns innerlich betroffen machen, uns zwingen, tiefer in uns hineinzuhorchen, bis wir auf den eigenen Grund stoßen, den Seelengrund, in dem Gott selbst in uns wohnt. (…) Vor allem aber ist es bei den Worten Jesu wichtig, ihrer Bildhaftigkeit nachzuspüren und sie als Bilder zu verstehen. Man kann zu den Bildern etwas assoziieren, Gedanken frei äußern, und sie so erweitern. Dann werden sie auf einmal verständlich und sprechen von uns und unserer tiefsten Sehnsucht. Wir werden die Bilder der Worte Jesu aber nur verstehen, wenn wir sie vor dem Hintergrund der existentiellen Not und der seelischen Probleme sehen, auf die sie antworten wollen.



Entnommen aus: Anselm Grün "Tiefenpsychologische Schriftauslegung", Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 2021