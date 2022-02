Bruno Jonas Gedanken zum Tag

Vom Unendlichen wissen wir nur, weil wir eine Vorstellung von unserer Endlichkeit haben. Die individuelle Auslöschung jedes Einzelnen wird uns täglich vor Augen geführt. (…) Den eigenen Tod dauerhaft zu verdrängen gelingt den wenigsten. Jeder weiß, dass er irgendwann in der Tür steht und keine Gnade kennt, und danach beginnt diese ominöse Unendlichkeit, von der Friedrich Schleiermacher glaubt, wir seien von ihr abhängig. Abhängigkeit bedeutet ja auch, uns würde etwas Essenzielles fehlen, wenn wir sie nicht mehr hätten. Nur mal so vor mich hin gesponnen: Was, wenn wir der Unendlichkeit ihre Macht nähmen und uns von ihr unabhängig machten? Einen Unendlichkeits-Entzug. Dann verlöre sie ihre Macht. Wir können also fragen: Ist nicht die Unendlichkeit von unserer gefühlten Abhängigkeit abhängig? Braucht sie uns nicht dringlicher als wir sie? Vielleicht geht es letztlich gar nicht um eine jenseitige Existenz bei einem personalisierten Gott und eine daran geknüpfte Unsterblichkeit der Seele, vielleicht spüren wir Menschen nur "etwas Größeres" angesichts des unendlichen Universums? Nach wie vor können wir uns vieles nicht erklären, wir fühlen uns winzig, unwichtig, ausgesetzt. Der Beistand eines unendlichen Gottes kann uns dabei helfen, das Defizit an sinnlicher Erkenntnis auszugleichen.



Entnommen aus: Bruno Jonas "Gebrauchsanweisung für das Jenseits", Piper Verlag, München 2018 (E-Book, Kap. 'Schlechthinnig abhängig')