Karl Rabeder Gedanken zum Tag

Lernt man, angesichts eines Problems oder einer Schwierigkeit über den Tellerrand hinauszuschauen und so seinen Horizont zu erweitern, so heißt das nicht, dass sich das Leben von einem auf den anderen Tag komplett ändern wird. Aber man selbst ändert sich dabei. (…) Das geschieht schon in dem Moment, wenn man seine (…) Zweifel zulässt und seine sogenannte innere Stimme ernst nimmt. Natürlich kann einem das Bauchgefühl auch einmal einen Streich spielen (…). Doch wenn man seine Haltung immer wieder kritisch überprüft und sich anschließend ein gutes Gefühl bei der Entscheidung einstellt, die man getroffen hat, liegt man kaum falsch. Jedes Problem ist deshalb ein Geschenk, weil es uns zeigt, o dass wir Gewohnheiten hinterfragen dürfen (…) o dass das Leben und insbesondere die kleinen Dinge kostbar sind (…) o dass der Sinn des Lebens oft ein anderer ist, als man bisher glaubte, o dass es eine spirituelle Dimension im Leben gibt (…) Probleme zeigen oft nicht so sehr dem Kopf, sondern mehr dem Herzen, um was es eigentlich geht. Oft findet man die Lösung schneller heraus, wenn man nicht nur durch Nachdenken, sondern auch durch Nachfühlen nach der Wurzel des Übels sucht. Indem man in sich hineinhorcht und Empfindungen nachspürt, die einem den Weg zur Lösung des Problems weisen.



Entnommen aus: Karl Rabeder "Das Leben macht Geschenke, die es als Problem verpackt", Gräfe und Unzer Verlag, München 2013 (E-Book, Kap. 'Mut zur Veränderung')