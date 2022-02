Erling Kagge Gedanken zum Tag

Die meisten Menschen, denen ich begegne, haben ein Wissen, das für neun Leben reicht. Es wurde nie ein Roman geschrieben, der mehr erzählt, als du erlebt hast. Also, atme tief durch. Es erfordert nicht viel, um die Stille zu verstehen und zu erfahren, wie viel Freude es bereitet, die Welt auszusperren. (…) Welche Wege führen zur Stille? Ich glaube, Touren in die Natur. Lass die Elektronik zu Hause, brich in eine Richtung auf, bis um dich herum nichts mehr ist. Bleib drei Tage allein. Rede mit niemandem. Allmählich wirst du andere Seiten von dir wiederentdecken. Das Wichtigste ist natürlich nicht, was ich glaube, sondern dass wir alle unserem eigenen Weg folgen. Du, meine Kinder, ich, wir alle haben unseren Pfad zu finden. (…) Folge deinem eigenen Weg. Es ist leichter, Stille zu finden, als viele denken oder glauben. Weder Professoren, noch Psychologen, können dir alles mit Worten erklären. Es ist ein gutes Gefühl, das Staunen selbst zu erleben. Zum Glück gibt es keine Zauberformel. Ich selbst musste weit gehen, um das herauszufinden, aber jetzt weiß ich, dass wir die Stille überall finden können. Man muss nur subtrahieren. Du kannst deinen eigenen Südpol finden.



Entnommen aus: Erling Kagge "Stille. Ein Wegweiser", aus dem Norwegischen von Ulrich Sonnenberg, Insel Verlag, Berlin 2017 (E-Book, Kap. 32)