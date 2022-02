Claudia Duwe Gedanken zum Tag

Einfachheit heißt Loslassen. Einfachheit fordert, dass wir zu hohen Ansprüchen den Laufpass geben und zufrieden sind, anstatt immer noch mehr zu brauchen. Wer zu viel will und zu viel in sein Leben holt, macht alles kompliziert. Er jongliert mit zu vielen Bällen - der Ausgang des Ganzen ist absehbar. Im Wort zufrieden steckt Frieden. Frieden ist einfach - und Frieden ist nie zu viel. Wer zu viele Möbel kauft, hat ein vollgestelltes Zuhause. Um in die Küche zu kommen, muss er ein Hindernisspringen veranstalten und drei Schränke verrücken, um dann unter Bergen von Dingen nach seiner Lieblingstasse zu suchen. Klingt anstrengend, oder? Wer zu perfekt sein will, vergisst, dass auch er nur 24 Stunden pro Tag zur Verfügung hat. Und so hart es klingt: Es ist eine einfache Entscheidung, ob wir heute Überstunden machen oder ob wir unseren Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Immer gilt: Am Ende vom Tag ist der Tag gewesen. Für immer. Er kommt nicht zurück. Die Sehnsucht nach einem einfachen Leben ist die Sehnsucht nach dem friedvollen inneren Gefühl, dass alles, was heute sein sollte, auch seinen Platz in diesem Tag gefunden hat - und dass es bewusst erlebt und wahrgenommen werden konnte.



Entnommen aus: Claudia Duwe "Der kleine Alltagsmagier. Wie wir jeden Tag mit Freude und Leichtigkeit erfüllen", Gräfe und Unzer Verlag, München 2019 (E-Book, Kap 'Einfach sein')