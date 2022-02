Frédéric Lenoir Gedanken zum Tag

Mithilfe der Weisheit können wir aufhören, dem Leben oder den anderen die Schuld zu geben, und stattdessen unser Leben in die Hand nehmen - indem wir begreifen. dass wir einen Großteil unseres Leids vermeiden könnten, wenn wir nur die Vorstellung von uns selbst und von der Welt verändern. (...) Dafür gibt es nicht tausend verschiedene Wege: Es geht nur darum, einfach "Ja" zum Leben zu sagen, das heißt, es zu lieben und es so, wie es ist, zu akzeptieren - nicht so wie wir es gerngehabt hätten. Es ist also ein Weg der Akzeptanz, der Zustimmung, der von einer bedingungslosen Liebe zum Leben ausgeht. "Und ich. ich liebe das Leben". sagte Montaigne. Nur so nähert man sich der Weisheit, jener tiefen und dauerhaft glücklichen Existenz, welche Ereignisse auch immer auf uns zukommen. Weisheit heißt keineswegs, auf einer kleinen Wolke zu leben oder in einer Welt, in der alles gut läuft - so eine Welt gibt es nicht. Vielmehr ist damit die Fähigkeit gemeint, das Tragische ins Glück zu integrieren. Das heißt, das Leben zu akzeptieren und mit seinen Höhen und Tiefen zu lieben, den angenehmen wie den unangenehmen Momenten, den Freuden und Nöten. Es bedeutet, das ganze Leben zu lieben, mit all seinen Schwierigkeiten und Herausforderungen.