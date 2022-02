Stephan Maria Alof Gedanken zum Tag

Manchmal streite ich mit Gott. Ich stelle ihm dann die Frage: "Was ist denn hier los? Warum lässt du das alles zu?" Dann erinnere ich mich bewusst an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der ist ausgezogen, um in der Fremde sein Glück zu suchen. Am Ende steht er mit leeren Händen da. Aber sein Vater kommt ihm mit offenen Armen entgegen und veranstaltet vor lauter Freude über das Wiedersehen ein rauschendes Fest. Genau diesen lieben Gott, der uns Vater und Mutter ist, habe ich vor Augen. An den glaube ich. Einen großen, weitherzigen Gott. Mit ihm an meiner Seite kann ich auch denjenigen gelassen entgegentreten, die mir übel mitspielen wollen. Und denen, die mir sagen, dass meine Gottesvorsteliung zu kurz greift, weil in der Bibel den Sündern ewige Verdammnis droht, sage ich, dass alles, was aus Liebe geschieht, nicht falsch sein kann. Ich glaube nicht an die klassische Hölle. Für mich ist Hölle das, was die Menschen hier auf Erden sich immer wieder selbst bereiten. Indem sie ein Leben leben, das nicht das ihre ist. Indem sie Berufe wählen, die sie eigentlich gar nicht ausfüllen wollen. Indem sie zwar irgendwie funktionieren, aber ohne hinter dem zu stehen, was sie tun. So manövrieren wir uns selbst ins Aus. Ein sinnentleertes, unerfülltes Leben zu führen, das ist für mich "Sünde", auch wenn ich mit dem Wort so meine Schwierigkeiten habe (…).