Stephan Kunze Gedanken zum Tag

Zen Style geht weiter als Minimalismus, denn im Kern stammt das Letzterem zugrunde liegende Ideal aus dem Buddhismus: das "Nichtanhaften" an materiellen Gütern. Hierbei geht es nicht darum, um jeden Preis dem weltlichen Besitz abzuschwören oder eine Liste zu führen, die nachweisen soll, dass man weniger als 100 Dinge besitzt. Sondern darum, einen Geisteszustand herzustellen, in dem man jeglichen Besitz jederzeit ziehen lassen könnte, ohne dadurch zu leiden und unglücklich zu sein. (…) Ich bin dazu übergegangen, so gut wie keine neuen Dinge mehr zu kaufen, sondern mit den Dingen zu leben, die ich schon habe. (…) Ich trage einfache Funktionskleidung in guter Qualität, die ich nur selten erneuern muss. Unsere Wohnung haben wir überwiegend mit selbst gebauten Holzmöbeln eingerichtet. Wenn etwas verschleißt, repariere ich es oder entsorge es. Musik und Filme konsumiere ich digital, Bücher leihe ich in der Bibliothek (…). Statt des Autos nutze ich fast immer das Fahrrad. Private Flugreisen versuche ich, so oft wie möglich zu vermeiden - was mir zugegebenermaßen vor der Coronakrise nicht so gut gelang. Aber hier verweise ich einmal mehr auf Seneca: Nicht die Perfektion zählt, sondern ernsthaft nach einem tugendhaften Leben zu streben.



Entnommen aus: Stephan Kunze "Zen Style. Bewusst, minimalistisch und selbstbestimmt leben", arkana, Müchen, 2021 (E-Book, Kap. 13 'Wende zum Weniger')