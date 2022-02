Isabell Prophet Gedanken zum Tag

Ich verrate Ihnen etwas über die Mehrzahl Ihrer Ängste. Es sind gar nicht Ihre eigenen. Sie haben gar nicht Angst, dass irgendetwas Schlimmes passiert. Sie haben Angst, dass andere etwas Schlimmes über Sie denken könnten. (…) Es geht um Alltagssorgen. (…) Zu oft vergessen wir, wie gut wir in der Lage sind, Krisen zu begegnen. Wir ergehen uns in Vorbereitung, Optimierung, Krisenvermeidung. Und verlieren vollkommen aus dem Blick, dass wir Schwierigkeiten aushalten können. Und dass sie uns stark machen. Sie lehren uns, dass wir das Leben überleben können, auch wenn wir nicht auf alles vorbereitet sind. Weil niemand jemals auf alles vorbereitet ist. Wie viele Krisensituationen hatten Sie in Ihrem Leben, die Sie dann doch in den Griff gekriegt haben? Solche Erfahrungen sind geeignet, uns stark zu machen. Wir müssen uns auf sie berufen. Nicht auf die "Vielleichts", die in Ihrem Kopf herumschwirren. (…) Wenn wir jedem Ärger aus dem Weg gehen wollen, verlieren wir diese Abhärtung wieder. Doch vielleicht ist das die einzige Selbstoptimierung, die wir brauchen: die Abkehr von der Angst vor dem Leben. Wir sind nicht machtlos, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Wir sind stark, jeder von uns.



Entnommen aus: Isabell Prophet "Wie gut soll ich denn noch werden?! Schluss mit übertriebenen Ansprüchen an uns selbst", Goldmann, München, 2019 (E-Book, Kap. 'Die eigene Angst')