Michael Tischinger Gedanken zum Tag

Wir alle haben vielleicht in unserem Leben schon einmal erfahren, dass wir ein bestimmtes Kleidungsstück, zum Beispiel einen Lieblingsmantel, nicht loslassen wollten. Zu lange, zu gerne haben wir ihn getragen. Doch nun ist er zu klein geworden. Er passt nicht mehr zu uns. Wir müssen ihn loslassen, um Platz zu machen für einen neueren, passenderen Mantel. So ist es auch mit alten Verhaltensmustern, an denen wir noch hängen. Sie engen uns nur noch ein. Wir müssen bereit sein, auf dieses alte Muster zu verzichten, um eine notwendige Erneuerung zu ermöglichen. Oder wir hängen noch an alten dysfunktionalen Beziehungsmustern und müssen auf unsere Opferrolle oder auf alte Abhängigkeiten verzichten, um neue, reifere Beziehungen leben zu körnten. Vielleicht hängen wir noch an einem bestimmten Ort und spüren doch, dass wir bereit zum Aufbruch sein müssen, um uns weiter (nicht enger) zu entwickeln. Anstatt uns gegen die notwendigen Veränderungen unseres Lebens zu wehren, sollten wir nicht dagegen, sondern mit ihnen gehen. Wir meinen, wir müssten unser Leben mit viel Anstrengung verändern, dabei dürfen wir uns mit Gelassenheit dem sich stetig wandelnden Fluss des Lebens anvertrauen. Lebe deine Änderungen, anstatt dein Leben ändern zu wollen.



Entnommen aus: Michael Tischinger "Auf die Seele hören. Wegweiser in ein selbstbestimmtes Leben", Herder, Freiburg, 2019 (E-Book, Kap 'Werde der, der du wahrhaft bist')