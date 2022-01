Annette Behnken Gedanken zum Tag

Vor der Pandemie spielte die Demut im Leben vieler Menschen kaum eine Rolle. Demut war eine Art Yoga für Grübler und Esoteriker. Demut war Ordensschwester und auch ein bisschen Gandhi. Demut war der vegane Aufstrich, der zwar lecker klingt, aber nur im Einkaufswagen landet, wenn er im Angebot ist. Demut war das Zeichen, das die Kirche ihren Schäfchen in die Flanke brannte. Demut war der Gutmensch unter den Tugenden - in der Sache durchaus im Recht, aber ein bisschen zu nörgelig. Und dass irgendwann auch Führungskräfte im Topmanagement anfingen, die Demut zu preisen, machte sie nicht weniger suspekt. (...) Dann kam Corona. Dann kamen Überschwemmungen und Flächenbrände. Dann kam der Weltklimabericht. Dann kam Afghanistan. Und auf einmal wussten viele Menschen wieder, wie sie sich anfühlt, die Demut. Und dass sie, keine schlechte Übung ist, aber irgendwie ungewohnt. Und konnte es sein, dass wir - nun, da wir so von Demut erfüllt waren - gerade erlebten, dass das Leben, das wir bis dahin geführt hatten, in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von Demut gewesen war? (…) Was, wenn die Demut nicht das Gegenteil dessen ist, was unser bisheriges Leben ausgemacht hat, sondern vielmehr ein Gegenmittel, das die Nebenwirkungen unserer in vielerlei Hinsicht ungesunden Lebensweise nicht bloß lindert, sondern gar nicht erst entstehen lassen würde?



Entnommen aus: Annette Behnken "Demut. Hymne an eine Tugend", Komplett-Media Verlag, München 2021