Linda Graham Gedanken zum Tag

Die meisten von uns erleben irgendwann im Leben Verletzung, Ungerechtigkeit, Enttäuschung oder Verrat. Bleiben wir in solchen Erlebnissen stecken, dann kann das die Entwicklung unserer Resilienz und Beziehungsintelligenz blockieren. Empfinden wir weiterhin Scham, Ressentiments, Verbitterung und Feindseligkeit gegenüber denjenigen, die uns Leid verursacht haben, und nehmen wir es ihnen übel, kann uns das selber Schmerzen und Leid bringen. (…) Vergebung zu praktizieren erlaubt es uns, das Gehirn aus den kontrahierten Zuständen von Wut, Ressentiment, Missgunst, Feindseligkeit, Abschalten und Rückzug heraus- und wieder in einen Zustand hineinzubringen, in dem es das große Ganze sehen und die gemeinsame Menschlichkeit erkennen kann. Wir profitieren ebenfalls davon, Vergebung für das Leid zu praktizieren, das wir anderen oder uns selber gegenüber verursacht haben. (…) Vergebung bedeutet nicht gutheißen, Entschuldigen, Vergessen, falsches Versöhnen, Beschwichtigen oder Sentimentalität. Vergebung ist eine tägliche und lebenslange Praxis des Kultivierens der inneren sicheren Basis, die es uns erlaubt, unser Leiden als Teil des universellen Leidens aller Menschen zu sehen, unseren moralischen Kompass zurückzusetzen und selbst angesichts von Ungerechtigkeit, Verrat und Verletzung Mitgefühl zu zeigen.



Entnommen aus: Linda Graham "Resilienz", aus dem amerik. Englisch von Sabine Bongartz, Arbor Verlag, Freiburg 2020 (E-Book, Kap. 'Dekonditionierung')