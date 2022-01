Monika Hein Gedanken zum Tag

Gedanken sind stark wie ein Stier. Sie wollen gedacht werden - und oft spinnen wir uns gedanklich so viel zusammen, dass vieles nicht mehr der Wirklichkeit entspricht. Deswegen lohnt es sich so sehr, die Gedanken ruhig werden zu lassen - wir verpassen ja nichts, wenn wir mal nicht denken, im Gegenteil! Wir verpassen allenfalls das, was uns sowieso das Leben nur schwermacht, denn die eigenen Gedanken sind manchmal kaum zu ertragen. Sie richten sich so gern gegen uns selbst, erzeugen Kopfkino, voreilige Schlüsse, jagen uns von einer Szenerie in die nächste und fuhren uns am Ende oft dahin, dass wir Empathie von anderen an der Stelle einfordern, an die sich kein Mensch mehr hindenken kann, an der wir selbst es uns aber gemütlich gemacht haben und auch nichts mehr hinterfragen und auf seinen Wahrheitsgehalt abklopfen. (…) Zweifellos können Gedanken auch viel Gutes produzieren und die Welt weiterbringen. Die Falle wartet da, wo wir grübeln, wo wir hadern, wo wir keine Antworten finden und trotzdem weitersuchen, wo wir uns unsere eigene Welt zusammenzimmern, in der wenig Gutes für uns selbst übrigbleibt. Und genau hier, genau an diesem Ort, an dem der Kopf sich nach nichts mehr sehnt, als zur Ruhe zu kommen, genau hier brauchen wir das Stillwerden.