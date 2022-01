Katharina Afflerbach Gedanken zum Tag

Kurz vor dem zweiten Geburtstag von Flo, den wir ohne ihn verbringen mussten, kam mir eine Idee: Ich wollte bei mir zu Hause Spendenabendessen ausrichten, bei denen bunt gemischte Gästegruppen an meinem Tisch eine gute Zeit verbringen sollten. (…) Jede Schwierigkeit im Leben lässt uns wachsen, jede Herausforderung fordert den Meister in uns heraus. Die Brücke, die wir über einer tiefen Schlucht errichtet haben, kann uns niemand nehmen, auch wenn wir sie am liebsten gar nicht erst erbaut hätten. Doch Flo ist gestorben, und als ich an den Punkt gekommen bin, dies als unumstößlich zu akzeptieren, gebar ich die Möglichkeit, an dieser Lebenserfahrung zu wachsen. Die Brücke über der Schlucht bekam erst dann Wert, als ich damit begann, das Terrain auf der anderen Seite zu erkunden. Ich erlaubte mir zu fühlen, dass es mich stark gemacht hatte, den Schicksalsschlag überlebt zu haben. Ich erlaubte mir anzuerkennen, dass ich viel aushalten konnte, seelisch und körperlich. Ich gestand mir zu, zu erkennen, dass ich mit der entsetzlichen Leerstelle leben konnte. "Du schaffst das", hat mir ein Freund bei Flos Beerdigung ins Ohr geflüstert. Heute weiß ich, dass dieses Schaffen sogar Wachsen ist.



Entnommen aus: Katharina Afflerbach "Manchmal sucht sich das Leben harte Wege. Wahre Geschichten, die berühren und Zuversicht geben", Goldegg Verlag, Berlin 2021