Gerhard Gäde Gedanken zum Tag

Als Bedrohung wird oft der Wahrheitsanspruch einer anderen Religion empfunden, der den der eigenen vermeintlich in Frage stellt. Dieses Vorverständnis führt zur Ablehnung anderer Religionen. Dahinter steht das unhinterfragte Vorverständnis, mehr als eine Religion könne gar nicht wahr sein. (…) Doch solange dieses Vorverständnis nicht bekehrt ist, kann es auch kein Verständnis für andere Religionen geben, vor allem keine Wertschätzung für den anderen Glauben. (…) Eine Umkehr und damit eine Bekehrung dieses Vorverständnisses kann nur erreicht werden, wenn man sich für den Gedanken öffnet, dass dieselbe Wahrheit möglicherweise auch im Grundgeheimnis einer anderen Religion da ist. Die Gegebenheitsweise ist dort eben eine andere. Erst im Eingehen auf eine andere Religion, auf ihre Heiligen Schriften, ihre Lehre und auf die dort gelebte Glaubenswirklichkeit können wir tatsächlich ermessen und in Erfahrung bringen, wie die Wahrheit Gottes auch dort unter einer für uns zunächst fremdartigen oder gar befremdenden Schale präsent ist und die Anhänger dieser Religion aus ihr Gottvertrauen schöpfen, Hoffnung auf Vollendung, Trost im Leid und Freude am Leben erfahren.



Entnommen aus: Gerhard Gäde "Viele Religionen welche Wahrheit? Ein neuer Blick auf die nichtchristlichen Religionen", Herder Verlag, Freiburg 2021