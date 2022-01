Anselm Grün Gedanken zum Tag

Die Realität hindert uns oft daran, unserer innersten Berufung zu folgen. Dann besteht die Kunst darin, die Arbeit, die mir einfach zugeteilt wurde oder die ich notgedrungen wählen musste, in Berufung zu verwandeln. Wie kann das gehen? Wenn ich ganz Ja sage zu dieser Arbeit, die ich mir vielleicht nicht ausgesucht habe, kann sie auch zu meiner Berufung werden. Ich kann meine Berufung dann darin sehen, das, was mir vorgegeben ist, gut und zuverlässig zu tun, Freude zu haben an dem, was ich tue. Dann verwandelt sich meine Arbeit. Sie ist nicht einfach nur noch Job. Ich erfülle sie mit meiner Liebe und Hingabe. Ich gestalte mit meiner Arbeit ein Stück dieser Welt und bringe durch die Art und Weise, wie ich arbeite, mehr Fröhlichkeit, Liebe und Güte in die Welt. Das sehe ich als meine Berufung: Das, was mir vorgegeben ist, in Hingabe, Liebe und Heiterkeit zu verwandeln. (…) Man kann sich darüber ärgern, dass ein anderer Mensch so bestimmend ist und alles selbst erledigen will - oder sich freuen, dass man mal keine Verantwortung hat und sich ein bisschen zurücklehnen kann. Zugegeben: Das ist nicht immer möglich. Und niemand sagt, dass es einfach ist. Aber manchmal macht die "Brille", durch die man eine Situation betrachtet, wirklich einen Unterschied, wie man in die gesamte Welt schaut und sich fühlt. Gerade dann, wenn die Dinge, um die es geht, nicht zu ändern sind.



Entnommen aus: Anselm Grün "Leben - nicht nur am Wochenende", Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 2021