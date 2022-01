Thomas Weiß Gedanken zum Tag

Ach, von wegen Privatsphäre und Telefongeheimnis: Die wollen gehört werden! Wie neulich im Zug, Ruheabteil: "Was ich? Du hast doch angefangen, du hast doch …" (…). Der Smartphonebeschreier nahm (…) kein Blatt vor den Mund, und da höre ich Geschichten, die ich eigentlich gar nicht wissen will. (…) Warum muss ich unfreiwillig Zeuge von Großschwätzern und aufgeplusterten Dampfrednern sein? Überhaupt: Es liegt viel zu viel Geschwätz in der Luft. Die Talkshows schaue ich mir schon lang nicht mehr an, so manche Meldung in Rundfunk und Fernsehen ist reines Wortgehülse (…), und ganz hohles Wortgesülze begegnet mir (…) in mancher Werbung, die mich für einen Dummbatzen hält. Können die nicht alle mal ruhig sein, für ein paar Minuten wenigstens, damit der Mensch mal wieder durchatmen kann und die Ohren frei werden und der Wortgeklingel-Tinnitus abklingt? (...) Wie wohltuend, dass Gott so still ist! (…) Denn was ich brauche, um das Geschwätz auszuhalten, das ist ein Haus aus Stille, ein Ort des Schweigens, da ich nichts sagen muss, da ich still sein darf (…) und hören kann (…), was mir wirklich guttut. Sätze wie dieser zum Beispiel: "Fürwahr, meine Seele ist stille und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir." (Psalm 131)



Entnommen aus: Thomas Weiß "Seelenproviant. Ermutigungen für alle Tage", Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2021