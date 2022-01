Martin Wehrle Gedanken zum Tag

Wenn Sie in der Vergangenheit unter Ihrer ungesunden Nettigkeit gelitten haben, dann weil sie Ihnen das gewünschte Ergebnis, die Anerkennung und Liebe anderer, niemals bringen konnte (…). Jede Zuneigung, die Sie mit einer ungesunden Nettigkeit gewinnen, ist wertlos - sie gilt nicht Ihnen, sondern Ihrer Fassade. Nur wenn Sie zeigen, wer Sie wirklich sind, können Sie wirklich gemocht werden. Dann gilt die Zuneigung dem Kern Ihrer Persönlichkeit. Das ist das schönste aller Gefühle: dass Sie einem anderen gefallen, ohne dafür durch Gefälligkeiten bezahlen zu müssen; dass Sie seinen Respekt bekommen, ohne Ihren Selbstrespekt dafür zu vernachlässigen; dass Sie sein können, wie Sie sind, statt darzustellen, was von Ihnen erwartet wird. (…) Wenn Sie Ihre Bedürfnisse ernst nehmen, nehmen Sie anderen nichts weg: Fürsorge und Selbstfürsorge, Respekt und Selbstrespekt, eigene Bedürfnisse und soziale Anforderungen - das ergänzt sich gut. Diese Pole gleichen Ihren zwei Beinen: Sie brauchen beide, um sicher zu stehen. Wer nur an die eigenen Bedürfnisse denkt, kippt in den kalten Egoismus. Und wer nur an die Bedürfnisse der anderen denkt, kippt in die Fremdbestimmung. Doch wenn Sie beide Pole akzeptieren und in sich vereinen, wird Ihr Leben eine neue Qualität erlangen.



Entnommen aus: Martin Wehrle "Den Netten beißen die Hunde. Wie Sie sich Respekt verschaffen, Grenzen setzen und den verdienten Erfolg erlangen", Mosaik Verlag, München 2021