Anselm Grün Gedanken zum Tag

Wer gelernt hat, mitten im Tun sich selbst und seine Ansprüche loszulassen, der kann seine Arbeit gelassen tun, ohne innere Spannungen. Er ist aus der Welt ausgewandert und steht allein im Dienst Gottes. Er tut seine Arbeit nicht um seiner selbst willen, sondern um des Werkes willen, um Gottes willen. Er ist frei, sachgerecht und sachlich zu arbeiten, ohne ständig seine Emotionen hineinzubringen. Wer sich selbst in seinem Tun und Reden und Denken loslässt, erfährt eine innere Freiheit, in der er sich auf Gott hin öffnen kann und sich von Gott in Dienst nehmen lässt. Das Schweigen als Loslassen, als Sterben und Auswandern bezieht sich nicht nur auf das Reden, sondern auf all unser Tun. Es prägt unser ganzes Leben und könnte es echter, freier und menschlicher machen, weil es uns all das nimmt, was unser eigentliches Wesen verstellt, was unseren Kern in uns zu ersticken droht und uns von der Verwirklichung des Bildes abhält, das Gott in uns hineingelegt hat. Das Ziel des Schweigens ist es, uns für Gott offener zu machen, sodass in unsere Lebensvollzüge, in unser Denken und Tun Gottes Geist einströmen könnte. Das Schweigen sollte uns durchlässig machen für Gottes Geist, sodass Gott in uns die Führung übernehmen könnte. Nicht wir mit unserer egoistischen Enge bestimmen unser Leben, sondern Gottes Geist, dem wir uns schweigend überlassen und anvertrauen.



Entnommen aus: Anselm Grün "Der Anspruch des Schweigens", Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 2020