A. de Saint-Exupéry Gedanken zum Tag

Brief an einen General. Ach, Herr General, es gibt nur ein Problem, ein einziges in der Welt. Wie kann man den Menschen eine geistige Bedeutung, eine geistige Unruhe wiedergeben, etwas auf sie niedertauen lassen, was einem Gregorianischen Gesang gleicht. (…) Sehen Sie, man kann nicht mehr leben von Eisschränken, von Politik, von Bilanzen und Kreuzworträtseln. Man kann es nicht mehr. Man kann nicht mehr leben ohne Poesie, ohne Farbe, ohne Liebe. Wenn man bloß ein Dorflied aus dem 15. Jahrhundert hört, ermisst man den ganzen Abstieg. (…) Milliarden Menschen hören nur noch auf den Roboter, verstehen nur noch den Roboter, werden eines Tages selbst zu Robotern. (…) Was wird denn von dem bleiben, was ich liebte?



Entnommen aus: Antoine de Saint-Exupéry "Gesammelte Schriften, Band 3", Rauch Verlag, Düsseldorf 1959