Anselm Grün Gedanken zum Tag

Eine Frau erzählte mir: "Sogar beim Bügeln setze ich mich unter Druck. Ich überlasse mich nicht einfach dem, was ich tue, sondern sage mir: In einer halben Stunde musst du fertig sein. Dann bin ich die ganze Zeit unter Druck, ob ich das auch wirklich schaffe." Immer wieder höre ich die Klage: Ich stehe unter Druck. Ich habe keine Zeit (…) Immer muss ich alles sofort erledigen, was mein Chef von mir will. Die Kinder wollen sofort, dass ich auf ihre Bitten eingehe (…). Vor lauter Druck treffe ich oft die falschen Entscheidungen. (…) Meist sind wir es selbst, die uns antreiben, und wenn wir in einer solchen Situation sind, da bräuchten wir den Engel, der uns sagt: "Lass dir Zeit. (…) Du bist nicht dazu da, alle Erwartungen der anderen zu erfüllen." (…) "Was willst du denn nachher tun? Du sagst, dann willst du dich endlich einmal ausruhen. Aber wenn du dir Zeit lässt, dann ist die halbe Stunde, in der du bügelst, schon ein Ausruhen, dann erlebst du die ganze Zeit als ruhige Zeit, die dir gehört. (…) Lass dich also nicht antreiben. Sei ganz in dem, was du jetzt gerade tust."



