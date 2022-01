Austin Kleon Gedanken zum Tag

Ein Freund von mir hat mal gesagt, er wisse nicht, wie lange er noch jeden Morgen zu dermaßen schrecklichen Nachrichten aufwachen könne. Ich habe ihm vorgeschlagen, gar nicht zu Nachrichten aufzuwachen - und das sollte auch sonst niemand tun. Es passiert so gut wie nichts in den Nachrichten, was wir unbedingt in den allerersten Minuten unseres Tages wissen müssten. Wenn du gleich nach dem Wachwerden zum Smartphone oder nach deinem Laptop greifst, schreist du regelrecht nach Anspannung und Chaos in deinem Leben. Außerdem vergeudest du die potenziell ertragreichsten Momente im Leben eines kreativen Kopfes. Viele Künstler haben für sich festgestellt, dass sie gleich nach dem Aufstehen am produktivsten sind: wenn ihr Gehirn ausgeruht ist und sie sich noch in einem fast traumartigen Zustand befinden. (…) Die einfachste Art und Weise, meine Gefühle verletzen zu lassen, ist, gleich als Erstes mein Handy anzumachen. Und selbst in den seltenen Fällen, in denen meine Gefühle nicht verletzt werden, vergeude ich Zeit und belaste mein Hirn. Denn natürlich belastet es einen, Nachrichten zu hören, ganz gleich wann. Und wenn du dein Handy unbedingt als Wecker brauchst, versuch es doch mal so: Vor dem Schlafengehen legst du es ans andere Ende des Zimmers - auf jeden Fall außer Reichweite. Wenn du aufwachst, versuche, nicht gleich draufzuschauen.



Entnommen aus: Austin Kleon "Gib nicht auf! 10 Wege für mehr Kreativität an guten und schlechten Tagen", Mosaik Verlag, Müchen 2020 (E-Book, Kap. 'Such dir einen heiligen Ort')