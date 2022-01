Norbert Lechleitner Gedanken zum Tag

Ein armer alter Grieche ging zum Gottesdienst. Nach der Messe blieb er noch und erwies den Heiligen seine Verehrung. Dann breitete er vor dem Bild des Weltenherrschers seine Hände aus und bat den Allmächtigen, ihm etwas zu essen zu geben, denn er sei ohne Frau und Familie, niemand kümmere sich um ihn, und ein wenig Fleisch und Gemüse, Brot und Käse und ein paar Oliven hätte er jetzt bitter nötig. Ja, und nicht zu vergessen, eine Flasche Ouzo wäre höchst willkommen. Eine Kirchendienerin hörte sein Gebet und sagte: "Wäre es in deinem Alter nicht angebracht, Gott zu bitten, dass er deinen Glauben stärke und dich vor Sünden bewahre, damit du am Tag des Gerichts nicht in die ewige Verdammnis gerätst, anstatt ihn um eine Flasche Schnaps zu bitten? "Liebe Frau", sagte der Alte, "ich habe Gott um das gebeten, was mir zum Leben fehlt. Und mir fehlt nicht der Glaube, sondern mir fehlt eine Flasche Ouzo."



Entnommen aus: Norbert Lechleitner "Zeit für die Seele. 100 überraschende Weisheitsgeschichten, die jeden Tag ein wenig sonniger machen", Herder Verlag, Freiburg 2007