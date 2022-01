Tim Collins Gedanken zum Tag

Heute muss alles immer so schnell gehen. Wir fahren in schnellen Autos rasch noch zum nächsten Fast-Food-Drive-in, bevor wir ins Kino hetzen, um uns die neueste, natürlich temporeiche Fortsetzung von Fast & Furious anzusehen, um dann nach Hause zu rasen, kurz noch zu jammern, wie furchtbar der Film war, und schließlich im Bett in den REM-Schlaf mit den schnellen Augenbewegungen zu fallen. Ein Faultier würde man bei keiner dieser Tätigkeiten je erwischen. Mit einer Grundgeschwindigkeit von 0,24 Stundenkilometern muss es sich vor Radarfallen nicht fürchten. (..) Der Mensch setzt sich ständig unter Druck, beschäftigt zu sein. Bei der Arbeit muten wir uns immer mehr Verantwortung zu, bis der Terminkalender vor lauter Meetings und Deadlines aus allen Nähten platzt. Und auch zu Hause nimmt die Liste der Dinge, die unbedingt noch zu erledigen sind, kein Ende. Faultiere verspüren diesen Druck nicht. Sie fühlen sich nicht schuldig, wenn sie den Wolken stundenlang beim Vorüberziehen am Himmel Zusehen. Das ist ihr Netflix. Diese klugen Tiere können dir beibringen, mehr aus deinem Leben zu machen, indem du einfach nur den Fuß vom Gaspedal nimmst. (…). Indem du bei der Arbeit das Tempo rausnimmst - und dann feststellst, dass du so viel mehr geschafft bekommst. Indem du langsam, aber beharrlich an deinen Projekten arbeitest und zwischendurch Pausen machst.



Entnommen aus: Tim Collins "Einfach mal nichts tun. Entschleunigen, entspannen und das Leben genießen", aus dem Englischen von Ulrike Kretschmer, Diederichs Verlag, München 2020 (E-Book, Kap. 'Das Leben als Faultier')