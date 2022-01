Reiner Knieling Gedanken zum Tag

Als Student habe ich mir Psalmen zu eigen gemacht. "To learn by heart" heißt es im Englischen und das trifft es besser als "auswendig lernen". Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass es keine Einmalworte sind, dass Bibelworte sich öfter zu Wort melden und in verschiedenen Situationen Verschiedenes sagen. Da ist es gut, ein paar davon in sich zu tragen, dachte ich. Und ein Lehrer ermutigte uns mit einem Schmunzeln: Woran soll Sie Gottes Geist erinnern, wenn Sie nichts im Kopf haben?" So habe ich biblische Texte auswendig gelernt, auch Psalmen, nach der Lutherübersetzung. "Der HERR ist mein Hirte" war mir schon aus Jugendzeiten vertraut. Jetzt kamen andere hinzu. Die Worte haben sich festgesetzt. Haben ihre Kraft entfaltet. Haben mich ermutig und getröstet, irritiert und neugierig gemacht. Psalmen lernen, Worte kauen hat etwas Sinnliches. Spüren, was sonst unbewusst bleibt. Schmecken, was in der Seele ist. Einen Vorgeschmack auf das bekommen, was auch möglich ist und was noch werden könnte. Sich nicht zufriedengeben mit dem, was ist. (...) Und die Worte haben mir geholfen, an Gott dranzubleiben, bis er sich wieder gezeigt hat. Bis er meinen inneren Durst gestillt hat. (…) Durch das Gefühl, wieder verbunden zu sein: mit Gott, mit meinem Ursprung, mit dem Leben, mit dem göttlichen Gegenüber, das zu mir steht.



Entnommen aus: Reiner Knieling "Kraftworte. Psalmen neu formuliert. Intensiv. Berührend. Lebensnah", adeo Verlag, Asslar 2021 (E-Book, Kap. 'Kraftworte - Ein Blick in die Werkstatt')