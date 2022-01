Claus Mikosch Gedanken zum Tag

Jeder Sonnenuntergang war wie eine magische Tür zu ein und demselben Reich, in dem alles miteinander verbunden war. Und der Schlüssel zu dieser Tür waren Demut, Dankbarkeit und grenzenlose Bewunderung für das Leben. Der kleine Buddha wusste, dass der Bauer ihn (…) an diese magische Tür hatte erinnern wollen. Wenn er sich als Teil des großen Ganzen fühlen wollte, so die Botschaft des Bauern, musste er nur einen Sonnenuntergang erleben, mehr war nicht nötig. Und genau das tat der kleine Buddha dann auch: Er nahm einen tiefen Atemzug, setzte sich auf den Boden und ließ seinen Blick über den Horizont schweifen. (…) Die letzten Lichtstrahlen berührten die Haut des kleinen Buddha und die glühende Sonne färbte den Himmel in ein leuchtendes Rot. Und während er der Stille des endenden Tages lauschte und jeden Atemzug zelebrierte, wurde ihm bewusst, dass er sich immer dann am wohlsten fühlte, wenn er an keinem anderen Ort sein wollte. Wenn er weder von der Vergangenheit noch von der Zukunft träumte, sondern mit allen Sinnen das Hier und Jetzt in sich aufsaugte. Es war schon immer so gewesen und würde auch immer so sein: Wenn er sich vollkommen zuhause fühlen wollte, musste er mit ganzem Herzen den gegenwärtigen Moment lieben.



Entnommen aus: Claus Mikosch "Der kleine Budddha auf der Reise nach Hause", Herder Verlag, Freiburg 2021