Inge Broy Gedanken zur Weihnachtszeit

Schon wieder ist ein Jahr vergangen und wir stehen vor dem Beginn eines neuen Jahres. Es ist eine besondere Schwelle, obwohl wir doch genau wissen, dass wir mit jedem Atemzug eine solche Schwelle überschreiten, nämlich die zum je neuen Augenblick. Wir wünschen einander "ein frohes neues Jahr" und hoffen, dass uns allen ein ganzes Jahr geschenkt sein möge. Dabei leben wir doch von Atemzug zu Atemzug. Der Augenblick ist die Zeit unseres Lebens. Es ist schwer zu fassen, was Zeit eigentlich bedeutet. Die Einteilung in Jahre, Tage, Sekunden ist ein Hilfsmittel, um dem Leben Rhythmus zu geben. Gerade im zweiten Corona-Jahr geht es mir oft so, dass ich nicht mehr genau sagen kann, was wann geschehen ist. Durch die Gleichförmigkeit des Alltags und das Fehlen besonderer Erlebnisse im Rückblick fehlt mir auch ein wenig die Vorfreude darauf im neuen Jahr. Es ist eine seltsame Erfahrung, die mich irritiert, und doch ist es eine Grunderfahrung des Lebens: der Augenblick vergeht, indem er beginnt, und ist doch zugleich die kostbarste Zeit, die mir geschenkt ist. Der Schriftsteller Rüdiger Müller hat für diese Erfahrung des Menschseins bildreiche Worte gefunden: "Das Jahr verrinnt wie Schnee im Sonnenschein, / ist da und ist schon fort. / Wir schrecken auf, das war doch uns're Zeit? / Wir halten nichts, vermögen nichts zu halten, / sind ständig jung und ständig bei den Alten." Der Augenblick ist die Zeit unseres Lebens, und so wünsche ich ein frohes neues Jahr - von Augenblick zu Augenblick.



Inge Broy / unveröffentlichter Text