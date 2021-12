Inge Broy Gedanken zur Weihnachtszeit

Als Maria und Josef ihren Sohn in den Tempel bringen, um Gott Dank zu sagen, treffen sie dort auch auf Hannah: Hannah, 84 Jahre alt, wurde jung verheiratet und ist nun schon seit Jahrzehnten Witwe; sie ist eine Prophetin des Volkes Israel und ist gleichermaßen lebenserfahren wie gotteserfahren. Als Prophetin steht sie in der Öffentlichkeit und ist eine geachtete Autorität: Denn sie versteht das Wort Gottes und kann deshalb zwischen Gott und Menschen vermitteln. Ihr Wort gilt etwas! Mit ihrer Lebenserfahrung kann sie der jungen Frau Maria, die gerade Mutter geworden ist, Ratgeberin und Wegweiserin sein. Und mit ihrer Gotteserfahrung ist sie das auch für ihr Volk. Erst als Hannah im Tempel redet, wir deutlich was hier zwischen Gott und Menschen geschieht: Jesus, der Messias, den alle erwarten, befreit diese Welt. Die Verheißungen und Hoffnungen der Einzelnen und des Volkes werden sich in diesem Kind erfüllen können. Jesus ist eine Erfüllung für seine Eltern und für die ganze Welt. Maria glaubt an die Verheißungen der Mütter und Väter Israels, und konnte deshalb guter Hoffnung sein und Gott vertrauen. Hannah hat im Leben schon viel gesehen und erkennt darin die Spuren Gottes, der sich ihr offenbart. Gott setzt auf die Frauen, damit er Mensch werden kann und die Menschen im Kind Jesus Gott erkennen und ihren Lebensweg finden können. Das ist doch mal ein Anfang, an den wir in der Weihnachtszeit erinnert werden!



Inge Broy / unveröffentlichter Text