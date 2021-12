Inge Broy Gedanken zur Weihnachtszeit

Ganz abgesehen von den schwierigen Umständen rund um die Geburt, sind für die jungen Eltern Maria und Josef die Ereignisse seitdem wirklich nur mit starkem Gottvertrauen und großer Gelassenheit hinzunehmen. Dass ihr Kind etwas Besonderes ist, war ihnen schon klar, aber dass sich ihre kleine Welt damit ein für allemal verändert, das begreifen sie erst nach und nach. Heute bringen sie ihren Sohn in den Tempel, so wie es vorgesehen ist, um Gott für dieses Kind zu danken. Und auch das verläuft nicht so wie es normal wäre. Heute ist sogar Simeon im Tempel, ein hoch geachteter alter Mann, der als gerecht und fromm gilt. Es heißt, dass er nicht sterben werde ehe er den Messias, den Erlöser der Welt gesehen hat. Nun nimmt ausgerechnet dieser Simeon ihr Kind auf den Arm und sagt, dass er nun sterben kann, denn er hat den Messias in diesem Kind gesehen. Für Simeon hat sich sein Leben erfüllt. Seine Mutter und sein Vater können nur noch staunen über all das, was von ihrem Sohn Jesus gesagt wird: sie sind dankbar und stolz auf ihr Kind, und zugleich macht es ihnen Angst, welches Leben ihm wohl bevorsteht. Simeon erkennt in seiner Lebensweisheit, dass dieser Familie viel zugemutet wird. Maria und Josef sind vor Leiden und Angst ebenso wenig bewahrt wie Jesus selbst. Das Leben mit all seinen Facetten ist ihnen vertraut. Jenseits eines romantisch überhöhten Ideals einer unnahbaren heiligen Familie zeigt uns die Bibel - Gott sei Dank - ganz normale Eltern, die das Leben in Freud und Leid kennen.



Inge Broy / unveröffentlichter Text