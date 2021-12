Inge Broy Gedanken zur Weihnachtszeit

Heute gedenkt die Kirche der Unschuldigen Kinder, die König Herodes in Bethlehem nach der Geburt Jesu töten lässt. Um seine Macht zu erhalten, will Herodes Jesus töten und ermordet deshalb die vielen Kinder. Auch wenn sich der Kindermord von Bethlehem historisch nicht erweisen lässt, ist die Vorstellung grausam: Viele unschuldige Kinder sterben, nur das eine Kind wird gerettet, das selbst der Retter für die Menschen ist. Das Motiv eines rettenden Kindes, das selbst in Gefahr gerät, ist weit verbreitet: Ein Kind kann das Böse besiegen, weil es niemandem je Böses getan hat, und wird gerade deshalb von den Mächtigen gefürchtet. Das Kind wird mit dem Guten gleichgestellt. Das zeigt Jesus selbst auch, wenn er Kinder segnet und den Erwachsenen als Vorbild vorhält. Die Bibel macht klar, dass Kinder die Zukunft bedeuten, auch für das Reich Gottes. Deshalb werden wir ermahnt: Richtet euch aus nach dem Guten und spielt eure Macht nicht aus! Das ist auch ein Appell, unsere Herodeshaftigkeit unter die Lupe zu nehmen: Wo üben wir unsere Macht auf Kosten von Kindern aus? Im Konsum billiger Waren, die in Kinderarbeit entstehen und Schulbildung verhindern? Im Zutun zur Klimakatastrophe, die Familien und Kinder zur Flucht treibt? In der Ungerechtigkeit der Pandemie, die weltweit auch die Kinder bedroht und Tausende von ihnen zu Pandemiewaisen macht? Dieser Appell ist sehr weihnachtlich: Denn das Kind in der Krippe ermutigt dazu, hellwach dafür zu sein, wo Kinder Not leiden und zeigt auf, dass wir selbst gut sein können, wenn wir uns nicht für allmächtig halten.



Inge Broy / unveröffentlichter Text