Inge Broy Gedanken zur Weihnachtszeit

Heute liegen die ersten Weihnachtsbäume wieder in den Straßen, auf den Sammelplätzen für die Abfuhr. Mich befällt etwas Wehmut, wenn ich die Tannenbäume so entzaubert sehe: In dem einen Baum hängt noch eine Kugel am Ast. Der daneben sieht schon trocken aus, während der andere noch ganz frisch wirkt. Ja richtig, die Festtage sind vorbei und der Alltag hat uns wieder. So wie die Adventszeit die Vorfreude auf Weihnachten steigert, so soll die Weihnachtszeit das Fest nachklingen lassen, damit Weihnachten ausstrahlen kann. Der Weihnachtsbaum, die Lichter und die geschmückten Wohnungen machen deutlich, dass etwas Außergewöhnliches gefeiert wird. Die Weihnachtsfestzeit dauerte in der Kirche darum einstmals sogar bis zum 2. Februar, dem Fest Mariä Lichtmess, und geht heute noch, bis wir am 6. Januar Dreikönig feiern. In diesem Festkreis wird entfaltet, was die Geburt Jesu für die Welt bedeutet. Gott mutet uns mit der Geburt Jesu einiges zu: Die ganze Welt kann sich ändern, wenn Gott Mensch wird. Auch mein Leben. Die Dunkelheiten in mir und um mich herum können durch dieses Kind heller werden. Das ist wahrlich außergewöhnlich! Und das muss ich erst einmal verstehen und glauben können. Deshalb brauche ich mehr Weihnachtszeit und lasse den Weihnachtsbaum länger stehen, damit das Licht von Weihnachten auch im Alltag ausstrahlen kann. Diese Zeit nehme ich mir, denn Weihnachten hat für alle Zeit das Leben verändert.



Inge Broy / unveröffentlichter Text