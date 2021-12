Andreas Stahl Gedanken zur Adventszeit

Heute ist "Heiliger Abend". Wir sind im zweiten Jahr der Corona-Zeitrechnung. Und auch dieses Jahr wird wieder manches anders sein. Was auch immer wir heute Abend und die nächsten Tage unternehmen. Wen auch immer wir sehen oder nicht sehen: es wird etwas von der Krise mitschwingen, in der wir uns befinden. Weihnachten ist auch dieses Jahr ein Krisenfest. Aber vielleicht passt "Krise" ja zu "Weihnachten". Vielleicht hilft uns diese Krise, Weihnachten besser zu verstehen. Denn seinem ursprünglichen Sinn nach ist Weihnachten ein Krisenfest. Ein Kind in der Krippe bedeutet ja so viel wie ein Baby, das in einer Garage zur Welt kommt. Ein Kind in der Krippe, eine Geburt in einer Garage. Das ist nicht Romantik. Das ist Krise. Das Versprechen von Weihnachten ist, dass Gott besonders in den Krisen den Menschen nahe ist. Nicht als strenger Richter, sondern als jemand, der die Krise mit aushält und durchleidet. Und Weihnachten bedeutet, dass wir Gott da begegnen können, wo wir ihn vielleicht gar nicht erwarten. Wer hätte ihn damals schon in einem Kind in der Krippe gesucht? Weihnachten ist deswegen nicht nur ein Krisenfest. Sondern Weihnachten ist auch krisenfest. Denn es geht um etwas, das auch diese Krise aushält. Deswegen auch im zweiten Jahr der Corona-Zeitrechnung und trotz der Krise: Ihnen ein frohes Fest.



Andreas Stahl / unveröffentlichter Text