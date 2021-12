Andreas Stahl Gedanken zur Adventszeit

Autsch. Jetzt hab ich mich verbrannt. Das passiert, wenn man verschlafen eine Adventskerze anzündet. Ein hoher Kerzenrand. Ein senkrecht gehaltenes Streichholz. Mit den Gedanken noch im Bett. Autsch. Jetzt habe ich eine ordentliche Brandblase. Also eine richtig schmerzhafte. Wenn ich jetzt den Kranz auf dem Tisch sehe, spüre ich das Brennen an meinem Finger. Das hat weh getan. Meine Mitbewohnerin findet den Kranz super. Ich kann ihn nicht mehr leiden. Irgendwie passt das aber in die Adventszeit. Manche finden sie super. Andere erinnert die Adventszeit aber auch an schmerzhafte Erlebnisse. In dieser Zeit ist manchmal besonders spürbar, was in Beziehungen oder in Familien nicht geklappt hat. Wo es Verbrennungen oder Wunden gibt. Oder wo ich jemanden vermisse. Und dann sieht man diese ganzen Adventstraditionen und diese Kerzen. Und es tut weh. Das lässt sich nicht verdecken. Es lässt sich auch nicht mit einer Lebkuchen-Harmoniesoße übergießen. Aber für mich hat die Adventskerze noch einen anderen Sinn erhalten: So eine Kerze brennt ja auch nicht ewig. Das Feuer lässt sie nach und nach kleiner werden. Wenn ich das brennen spüre weiß ich doch, das wird nicht immer so gehen. Es wird mit der Zeit schwächer werden. Und auch wenn manches ungelöst bleibt. Das macht mir irgendwie Hoffnung.



Andreas Stahl / unveröffentlichter Text