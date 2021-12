Andreas Stahl Gedanken zur Adventszeit

Kennen Sie das Lied: "Wir nennen euch liebe Adventisten"? Nein, kennen Sie nicht? Ich bin mir ganz sicher, dass Sie es kennen. Nur der Titel ist etwas verdreht. Sie kennen das Lied wahrscheinlich unter dem Namen "Wir sagen euch an den lieben Advent". Diesen Titel habe ich einmal genommen und durch ein Übersetzungsprogramm im Internet geschickt. Vom Finnischen, in Urdu, weiter ins Nepalesische, dann ins Bulgarische und schließlich wieder ins Deutsche. Und am Ende kam heraus: "Wir nennen euch liebe Adventisten". Ein Stück lässt sich nachvollziehen, wie diese Übersetzung funktioniert hat. Und trotzdem ist von dem ursprünglichen Sinn einiges verloren gegangen. Ich finde das interessant. Denn unsere Traditionen sind Übersetzungen. Wir übersetzen durch sie auch heute, was Advent und Weihnachten für uns bedeuten. Das klappt manchmal gut. Manchmal funktioniert es aber nur so naja. Wäre es nicht interessant, sich einmal an die Rückübersetzung zu machen? Also von dem, was ich so selbst an Traditionen haben. Und was ist denn die ursprüngliche Bedeutung von einer Advents- oder Weihnachtstradition? Und wie schaut meine eigene Übersetzung daneben aus? Auch wenn Übersetzen nie einfach ist. Ich denke es lohnt sich, in beide Richtungen. Und wenn wir nach dem ursprünglichen Sinn von Weihnachten fragen: Ich glaube dann klappt das auch mit dem lieben Advent.



Andreas Stahl / unveröffentlichter Text