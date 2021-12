Andreas Stahl Gedanken zur Adventszeit

Ich ziehe das Streichholz über die Reibefläche. Mit einem Zischeln flammt es auf. Nach einem kurzen Auflodern wird die Flamme ruhig und ich führe sie an den Docht. Ich warte einen kurzen Moment. Dann wird die Flamme größer und ich weiß, dass der Docht Feuer gefangen hat. Ich ziehe das Streichholz zurück, puste es aus und lege es zur Seite. Kerzen anzünden. Etwas Alltägliches. Ich mache es das ganze Jahr über. Im Sommer, wenn ich abends draußen sitze. Oder im Winter in meiner Wohnung, wenn es es der Frühe noch dunkel ist. Kerzen anzünden ist etwas Alltägliches. Doch in diesen Tagen ist es mehr. Im Advent ist es irgendwie besonders. Ich schaffe mir nicht nur eine Lichtquelle oder ein stimmungsvolles Leuchten. Im Advent ist das Anzünden der Kerze ein Ritual. Es ist mit Bedeutung aufgeladen. Der Advent ist eine Zeit der Kerzen. Es geht um ein Licht, auf das der Advent mit seinen Kerzen hinweist. Dieses Licht vom Kind in der Krippe. Und jeder Advent kann ein neues Warten darauf sein, dass dieses Licht in meinem Leben Helligkeit und Wärme schenkt. Das Kerzenanzünden im Advent. Es ist ein schönes Ritual. Denn mit unseren kleinen Flammen warten wir auf das Licht von Weihnachten. Jetzt im Advent, in dieser Zeit der Kerzen.



Andreas Stahl / unveröffentlichter Text