Andreas Stahl Gedanken zur Adventszeit

Ein Advent ohne Weihnachtsmärkte. Heute Abend wird es keinen ausgelassenen Ausklang am Glühweinstand geben. Schade. Vielleicht gibt es ja aber trotzdem einen Glühwein, in kleiner Runde zu Hause. Denn der Glühwein gehört im Advent irgendwie dazu. Wein, mit Zimt, Zucker, Anis, Nelken und anderen Zutaten. Richtig lecker und stimmungsvoll. Wein mit Gewürzen versetzen: Das haben übrigens schon die Leute zu Zeiten der Bibel gemacht. Und auch sonst gibt es in der Bibel viele Geschichten über Wein: wie der Wein das Leben lustig macht. Dass nach zu viel Wein, Menschen richtig Mist bauen können. Der Wein gehörte damals zum Feiern dazu. Und er war auch für den religiösen Glauben wichtig. Ich finde das total interessant. Es scheint sich in zweieinhalb Tausend Jahren kaum etwas verändert zu haben mit dem Menschen und dem Wein. Ich habe meine besten Gespräche über Glaubensthemen regelmäßig nach zwei drei Gläsern Wein oder Glühweintassen. Denn Glaubensfragen stecken ja in uns Menschen drinnen. Und der Wein holt hervor, was wir sonst im Alltag leicht verdrängen. Der Wein kann uns Menschen ehrlich machen. Und Ehrlichkeit ist bei diesen Themen rund um den Glauben das wichtigste. Wahrscheinlich hat es also einen tieferen Sinn, dass wir um Advent und Weihnachten herum, ausgerechnet Glühwein trinken.



Andreas Stahl / unveröffentlichter Text