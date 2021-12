Andreas Batlogg Gedanken zur Adventszeit

Der Religionspädagoge Albert Biesinger hat wiederholt einen Kirchenbesuch mit seiner dreijährigen Enkelin Lisa geschildert. An einem kalten Märztag zündete Lisa in der Kirche Kerzen an. Als sie am Marienaltar das Jesuskind auf dem Arm seiner Mutter sieht, lädt sie es ein, mit nach Hause zu kommen: "Sie macht Handbewegungen", schildert der verduzte Opa, "um ihn in ihrer Fantasie herunterzuholen, und setzt ihn in ihr kleines Täschchen (…). Zu Hause geht sie sofort in ihr Zimmer und holt das Jesuskind aus ihrer Hosentasche heraus: "Jesus, jetzt darfst du bei mir schlafen!" Lisa hat es nicht gefallen, dass das Jesuskind halb nackt in der kalten Kirche auf dem Arm seiner Mutter sein muss. Jesus soll es schön warm haben in ihrem Bett. Auf eine spätere Frage des Opas, was in-zwischen mit Jesus sei, antwortet das Kind: "Jetzt ist er wieder nach Hause gegangen in die Kirche." Lisa weiß, dass sie Jesus dort besuchen, mit ihm sprechen, zu ihm beten kann. Die evangelikale Webseite "jesus.de" hat im Oktober 2018 einen Blog-Eintrag gepostet: "Gibt's den in echt? - Ich will Jesus zum Anfassen!" Kritisch analysiert wird dabei der Kindern oft entgegengeschleuderte Satz: "Schauen tut man mit den Augen und nicht mit den Fingern!" Nicht von ungefähr entpuppen sich kinderleichte Fragen manchmal als kinderschwer. Jesus: Fiktion oder Fakt? Ist Jesus echt? Oder ein Phantom? Ein Produkt der frommen Fantasie? Solche Fragen stellten sich damals. Und sie stellen sich heute. Kinder, die mit Computerspielen aufwachsen, die reale Welten simulieren, müssen zwischen real und irreal, wirklich und unwirklich, existent und künstlich unterscheiden lernen. Nur Kinder? Christen gehören nicht einem Leben-Jesu-Gedächtnisverein an. Wir sind keine Nachlassverwalter. Jesus lebte. Er wurde geboren. Einmal. Und heute immer wieder. Auch so ein Adventgedanke …



Andreas Batlogg / unveröffentlichter Text