Andreas Batlogg Gedanken zur Adventszeit

"Wir sind ganz Ohr für Ihre Stimme", darunter: "Hashtag Synode 23" und eine Adresse: "www.wir-sind-ohr.ch". So wirbt Felix Gmür, Bischof von Basel-Solothurn, für den weltweiten synodalen Prozess, der Anfang Oktober begonnen hat. Er soll im Oktober 2023 in eine Weltbischofssynode münden. Gmür hält die Hand ans rechte Ohr und steht vor einem Plakat, das Papst Franziskus mit einem Grimassen-Gesicht genau so zeigt: die Hand am Ohr. Die Botschaft beider, von Papst wie Bischof, ist eindeutig: Wir müssen wieder neu hinhören (lernen). Eine "synodale Kirche", so der Papst in einer Ansprache, "ist eine Kirche des Zuhörens, in dem Bewusstsein, dass das Zuhören "mehr ist als Hören". Es ist ein wechselseitiges Anhören, bei dem jeder etwas zu lernen hat: das gläubige Volk, das Bischofskollegium, der Bischof von Rom - jeder im Hinhören auf die anderen und alle im Hinhören auf den Heiligen Geist, den "Geist der Wahrheit" (Joh 14,17), um zu erkennen, was er "den Kirchen sagt" (vgl. Offb 2,7)." Wohlgemerkt: Zuhören ist mehr als Hören! Also nicht nur flüchtig etwas aufschnappen oder gar so tun, als hörte ich zu, obwohl ich im Kopf ganz woanders bin. Bin ich wirklich immer "ganz Ohr", also voll und ganz dabei, hoch aufmerksam, wenn mich andere ansprechen? Wenn ich anderen zuhöre? Advent: Es ist auch eine Zeit, in der sich das neu einüben lässt. "Hörer des Wortes" heißt ein wichtiges Buch von Karl Rahner von 1941. Es ist mehr dem Titel als dem Inhalt nach bekannt. Kriegsbedingt wurde es zunächst nicht breit beachtet. Das ist symptomatisch: Alle reden von etwas, nehmen Stellung, wissen aber nicht wirklich Bescheid. Der Mensch als Hörer des Wortes. Auf wen höre ich? Wem leihe ich mein Ohr? Auch so ein Adventgedanke …



Andreas Batlogg / unveröffentlichter Text