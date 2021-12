Andreas Batlogg Gedanken zur Adventszeit

Zwölf Harvard-Vorlesungen wurden später veröffentlicht und gelten als Klassiker: "How to Do Things with Words", zu Deutsch: "Zur Theorie der Sprechakte". So lautet der Titel des Buches des britischen Philosophen John L. Austin. Pflichtlektüre, als ich Philosophie studierte. Verknappt gesagt: Was meine ich, wenn ich sage … Oder: Was meine ich und wie kommt es an? Neulich publizierte ich einen kleinen Text mit dem Titel "Adieu". Bald erhielt ich einen Anruf: Warum ich nie gesagt hätte, dass ich versetzt werde? Ich verstand nicht. Und fragte zurück: Wieviel hast du denn gelesen? Nur die Überschrift! Das Missverständnis ließ sich schnell aufklären. Denn in Frankreich und in der Schweiz ist der Gruß üblich, auch in Süddeutschland und Österreich: Adieu! Ausgestorben ist er nicht. Aber man hört ihn seltener. Dabei ist Adieu (von: "ad Deum") international geläufig: Adiós!, addio, Ade … Bis zum Ersten Weltkrieg war der Ausdruck hierzulande sogar der häufigste Abschiedsgruß. Im Zuge der einsetzenden antifranzösischen Sprachpropaganda verschwand er zeitweise. Aber selbst Tschüss (adjüs, tschö, ciao) leitet sich von Adieu ab. Ähnlich ist es mit dem rar gewordenen Abschiedsgruß "Gott befohlen". In der Apostelgeschichte verabschiedet sich Paulus von den Ephesern mit den Worten: "Und jetzt vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzubauen" (Apg 20,32). Die Lutherbibel übersetzt anders: "Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an". Es geht hier um die Zuversicht, dass Gott uns begleitet und beschützt. Gott befohlen! Die Frage werden wir nicht los: Bringen wir den Mut auf und die Kraft, uns Gott anzuvertrauen? Uns ihm zu übergeben? Darauf zu bauen, dass er unseren Lebensweg begleitet? Tag für Tag? Wieder und wieder? Auch so ein Adventgedanke …



Andreas Batlogg / unveröffentlichter Text