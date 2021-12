Andreas Batlogg Gedanken zur Adventszeit

Vor vielen Jahren wurde ich in einem internationalen Priesterseminar auf eine Begrüßungsformel aufmerksam gemacht, die bei einem afrikanischen Stamm gebraucht wird. Wenn sich Menschen dort begegnen, sagen sie nicht "Grüß Gott" oder "Guten Tag" oder "Hallo", sondern: "Es wird hell, wenn du kommst!" Wunderschön, finde ich. "Es wird hell, wenn du kommst": Dass es hell wird, dass Licht in die Welt kommt, das war die Sehnsucht von Generationen von Menschen, die auf den Messias gewartet haben. Mit der Geburt Jesu ist für sie Licht in die Welt gekommen. Das gilt aber nicht nur für die Menschen von damals, vor über 2000 Jahren. Mit der Geburt Jesu ist nicht nur Licht in die kleine Welt der Zeitgenossen Jesu gekommen. Hell wurde es - das ist christliche Überzeugung - für die ganze Menschheitsgeschichte, auch wenn heute nur knapp ein Drittel der Weltbevölkerung Christen sind. Ist es in meinem Leben hell geworden, wenn ich an Jesus denke? Wird es licht? Bin ich ein adventlicher Mensch? Ein Mensch der Sehnsucht? Ein Wartender, eine Wartende? Christen wissen: Der Messias und Erlöser ist gekommen! Aber er muss immer wieder neu kommen: neu aufleben in unseren Lebens- und in unseren Glaubensgeschichten. "Es wird hell, wenn du kommst": Wer das sagen kann, und wäre es nur von einem einzigen Menschen, der hat ein Stück Menschwerdung geschmeckt. Und lässt sich von keiner Dunkelheit mehr einschüchtern. Wir können einander das Leben hell machen oder dunkel. Es liegt an uns, Licht ins Leben zu lassen und einander vor Dunkelheit zu bewahren. Auch so ein Adventgedanke …



Andreas Batlogg / unveröffentlichter Text